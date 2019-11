Turcia respinge un plan defensiv al NATO pentru Polonia şi statele baltice, în urma dezacordurilor privind Siria Turcia a respins un plan de aparare al NATO pentru Polonia si tarile baltice in urma refuzului Aliantei de a recunoaste militiile kurde YPG ca fiind o amenintare la adresa statului turc, scrie joi publicatia Hurriyet, citata de agentia EFE. Planul defensiv elaborat de NATO are in vedere prevenirea unui atac al Rusiei asupra Poloniei si celor trei state baltice (Lituania, Letonia si Estonia). ''Daca planul care implica Turcia nu este aplicat, nu vom accepta niciun altul'', a declarat o sursa oficiala turca. Armata turca desfasoara in nord-estul Siriei operatiuni impotriva Unitatilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

