O reuniune intre Turcia, Finlanda si Suedia pentru evaluarea progreselor realizate in punerea in aplicare a cererilor Ankarei legate de contraterorism, va avea loc in luna august, a anuntat, joi, seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu. Turcia a pus condiții pentru a accepta aderarea Finlandei și Suediei la NATO. „Daca nu pun in practica memorandumul, nu […]