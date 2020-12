Au intrat vaccinurile in tara. S-a stabilit cand va incepe vaccinarea la Constanta

Primele doze de vaccin impotriva COVID 19 au intrat in tara pe la vama Nadlac 2, in ziua de Craciun.Dozele de vaccin vor fi transportate in gheata carbonica pentru a le pastra la o temperatura de 70 de grade celsius.La nivelul judetului… [citeste mai departe]