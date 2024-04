Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a trecut la finalul saptamanii trecute prin cel mai mare eșec politic al sau din ultimele doua decenii, scrie Washington Post. Opoziția a inregistrat mai multe victorii electorale in țara și in 5 dintre cele mai mari orașe din Turcia, inclusiv in Istanbul, acolo unde eforturile facute de Erdogan pentru ca protejatul sau sa caștige s-au dovedit a fi inutile.