Turcia: incendiul devastator din portul Iskenderun a fost stins Autoritatile din Turcia au anuntat ca echipajele de pompieri au reusit sa stinga incendiul major izbucnit in portul Iskenderun din sudul tarii dupa cutremurul devastator produs luni dimineata, informeaza Rador.

Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

