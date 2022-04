Un atentat cu bomba care a vizat un autobuz ce transporta gardieni de inchisoare la Bursa, oras industrial in nord-vestul Turciei, s-a soldat cu un mort si patru raniti, au anuntat miercuri autoritatile turce, potrivit www.usnews.com . O bomba plasata sub un stalp de electricitate a explodat la trecerea autobuzului, fiind declansata prin telecomanda, a declarat guvernatorul Bursei, Yakup Canbolat, la postul privat NTV. El a anuntat ca exista ‘un martir’ si patru raniti, dintre care unul in stare grava. Autobuzul vizat transporta 30 de gardieni, a precizat el. ‘Operatiunile pentru arestarea vinovatilor…