Stiri pe aceeasi tema

- Politia turca a arestat marti 17 persoane, la o zi dupa o manifestatie care a avut loc la Istanbul. La protest au participat sute de studenti ai Universitatii Bosfor, aceștia nefiind de acord cu numirea ca rector al unui apropiat al partidului condus de presedintele Recep Tayyip Erdogan. In pofida arestarilor,…

- Aproape 1.000 de studenti ai prestigioasei Universitati Bosfor din Istanbul au manifestat luni impotriva numirii unui rector apropiat partidului presedintelui Recep Tayyip Erdogan, vazand in aceasta o tentativa de a prelua controlul asupra institutiei de invatamant, relateaza AFP. Manifestantii…

- Politia a retinut 81 de persoane in toata Franta dupa protestele ce au avut loc in mai multe orase impotriva brutalitatii politiei si unei noi legi controversate de securitate. Un barbat de culoare a fost batut de oamenii legii, care sunt acuzați de violența rasiala, incident in urma caruia președintele…

- Politia a retinut 81 de persoane in toata Franta dupa protestele ce au avut loc in mai multe orase impotriva brutalitatii politiei si unei noi legi controversate de securitate, informeaza luni agentia DPA. Arestarile au fost efectuate dupa ce in jur de 133.000 de persoane au demonstrat in mai multe…

- Politia din capitala Marii Britanii a arestat sâmbata mai mult de 60 de persoane în timpul unui protest împotriva restrictiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus, scrie agenția DPA, preluata de Agerpres.„Ne asteptam ca numarul (de persoane arestate) sa…

- O manfestatie impotriva izolarii din cauza covid-19 in Slovenia a degenerat in confruntari violente, la Ljubljana, dupa ce politia a intervenit pentru a dispersa multimea cu gaze lacrimogene si tunuri cu apa, relateaza AFP potrivit news.ro.Cateva sute de persoane s-au adunat joi seara in fata…

- Zeci de manifestanti s-au adunat marti intr-o piata centrala din metropola turca Istanbul, unde i-au cerut presedintelui francez Emmanuel Macron ''sa nu atinga ceea ce este sacru'' si au criticat masurile acestuia impotriva extremismului islamic, fiind auzite lozinci precum ''Macron, terorist'' si…

- Mai multe persoane care protestau pasnic sambata, la Minsk, impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko au fost arestate, transmite dpa. Organizatia pentru drepturile omului Viasna a declarat ca cel putin 15 persoane, in special tineri, au fost imobilizate de fortele de ordine si transportate…