- Vicepremierul Raluca Turcan a afirmat, luni, ca bugetul pe anul 2020 "a fost inchis", iar Guvernul incearca sa mentina un deficit de 3,6%, urmand sa anunte "exact" procedura pe care liberalii vor merge in priv...

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat luni ca Guvernul PNL va veni cu o noua lege a pensiilor, astfel incat pensiile sa fie calculate doar pe baza contributivitatii, iar pensiile speciale vor fi anulate, cu exceptia celor ale magistratilor si militarilor.

- Vicepremierul Raluca Turcan anunța ca in bugetul pe anul 2020 nu se vor regasi taieri de salarii, insa deocamdata mana dreapta a lui Ludovic Orban nu poate spune cum va fi votat bugetul.Citește și: ALERTA dupa maturisirile lui Gheorghe Dinca - Mama Luizei, iubitul fetei și o colega, CITAȚI…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat miercuri ca bugetul alocat Educatiei pentru anul viitor - cumulat cu fonduri europene - ar putea sa fie de minimum 5% din PIB. "In conditiile dificile pe care trebuie sa le...

- "Cu siguranta (il ingrijoreaza devalorizarea leului - n.r.). Urmarim cu maxima atentie si incercam o corelare a politicilor guvernamentale cu politicile Bancii Nationale a Romaniei, astfel incat sa reducem astfel de efecte economice negative", a spus Orban."Va readuc aminte ca, incepand…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat joi ca exista o situatie ingrijoratoare cu privire la bugetul de pensii, unde exista un deficit de peste doua miliarde lei, insa Guvernul liberal va respecta legea pensiilor.

- In iunie, guvernul de la Dublin a prezentat doua strategii bugetare: o optiune preferata, care prevedea cresterea excedentului in cazul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana in cadrul unui acord, si un scenariu fara reglementarea Brexit-ului, urmat de un deficit pentru amortizarea socului.…