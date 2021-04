Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare impotriva Covid-19 a fost extinsa pentru contingentele de persoane incluse la etapa a doua de vaccinare, conform Planului Național de Imunizare impotriva Covid-19, anunța Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale.

- Peste 30.000 de lucratori din domeniul sanatații au fost vaccinați impotriva COVID-19 de la lansarea campaniei de imunizare in Republica Moldova. Despre acest lucru a anunțat Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Astfel, pina in prezent, 37.070 de persoane au fost vaccinate, iar in ultimele…

- Proiectul de interzicere a cumularii pensiei cu salariul la stat va fi prezentat zilele urmatoare in sedinta de Guvern, a declarat, joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, la finalul dezbaterilor parlamentare pe tema bugetului ministerului de resort.

- De la ora 14:00, șeful statului a avut o ședința de lucru cu prim-ministrul Florin Cițu, viceprim-ministrul Dan Barna și ministrul Sanatații, Vlad VoiculescuO ora mai tarziu, Iohannis i-a primit la Cotroceni pe Premier, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, și pe ministrul Economiei,…

- Romania are, in prezent, 9.500 de beneficiari de pensii speciale, iar pensia medie pentru acestia este de aproximativ 9.600 de lei in timp ce pentru cei aproximativ 4,9 milioane de pensionari din sistemul public pensia medie este de 1.500 de lei, a declarat luni seara ministrul Muncii, Raluca Turcan.…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Suceava a inițiat consultari cu organizațiile neguvernamentale pentru gasirea unor soluții viabile de finalizare a planurilor de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilitați. Totodata, se urmarește cooptarea…

- Statul trebuie sa vina cu un pachet integrat de servicii pentru persoanele vulnerabile pentru a le include in societate, nu doar sa le ofere sume de bani, a declarat, marti, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. Ea a participat la inaugurarea unei cantine sociale apartinand…

- Deputatul UDMR de Mureș Csep Eva Andrea, care deține și funcția de secretar al Comisiei pentru munca și protecție sociala din Camera Deputaților a avut, in urma cu cateva zile, o intalnire de lucru cu Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale. "Agenda discuțiilor a cuprins urmatoarele tematici:…