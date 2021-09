Muzeul Județean Mureș va invita la turul ghidat al expoziției lui SzaszSandor: „Sisteme si Paduri-nor" Locație: Spațiul expozițional UAP, la parterul Palatului Culturii(Galeria Art Nouveau), str. Enescu nr. 2Vineri, 03 septembrie 2021, de la ora 17:00, in limba romana și de laora 18:00, in limba maghiara.Turul ghidat va fi realizat de catre curatoarea expoziției,Ungvari-Zrinyi Kata. Source