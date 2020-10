Stiri pe aceeasi tema

- Doua bombardiere strategice rusesti Tu-95MS au fost escortate de avioane americane F-22 in timp ce aeronavele ruse patrulau deasupra apelor marii in Extremul Orient, a anuntat marti Ministerul rus al Apararii citat de Xinhua, noteaza Agerpres. Doua bombardiere Tu-95MS au efectuat un zbor programat…

- Ministerul rus de externe a spus sâmbata ca ambasada Rusiei din Germania a fost refuzata de MAE german când a solicitat sa aiba acces la Alexei Navalnîi, transmite Reuters. Ministerul rus de externe a cerut, în același comunicat de presa, ca cei care conduc o ”campanie…

- Rusia a inceput luni exercitiile strategice „Caucaz-2020”, la care participa peste 80.000 de persoane in centrele de antrenament din sudul Federatiei Ruse, inclusiv in Marea Neagra, a anuntat Ministerul rus al Apararii, potrivit Agerpres.

- Rusia a ridicat joi un spital de campanie la Beirut pentru a ajuta Libanul sa acorde asistenta ranitilor in urma exploziei masive care a avut loc marti in portul capitalei libaneze, in timp ce personal suplimentar rusesc va lua parte la operatiunile de cautare si salvare, relateaza agentia Interfax,…

- Ministrul rus al Comertului Denis Manturov a dat asigurari ca trei intreprinderi biomedicale urmeaza sa fie in masura sa produca, inca din septembrie - in mod industrial - un vaccin dezvoltat de Laboratorul de Cercetare in Epidemiologie si Microbiologie Nikolai Gamaleia. ”Potrivit primelor estimari…