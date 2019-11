Tulcea: Furnizarea căldurii în sistem centralizat a fost suspendată Centralele termice vor furniza caldura in noaptea de luni spre marti, urmand ca incepand de marti pana saptamana viitoare sa se asigure doar apa calda, scrie Agerpres. "Reluarea furnizarii agentului termic catre populatie se va face in functie de evolutia temperaturilor exterioare", se arata in anuntul societatii Energoterm SA. Furnizarea agentului termic in sistem centralizat in municipiul Tulcea a inceput in urma cu o saptamana. Societatea Energoterm SA este singurul furnizor de caldura din Tulcea si numara circa 10.000 de beneficiari. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

