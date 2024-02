Stiri pe aceeasi tema

- "Nu vine de acolo niciun pericol!", a afirmat Ciolacu.Seful Guvernului a adaugat ca pregatirea militara voluntara e o abordare corecta, dar nu trebuie pusa in contextul razboiului din Ucraina."Pe mine ce ma deranjeaza este contextul, in momentul in care orice tara trebuie sa pregateasca si pentru ce…

- „Mi-au spus mie, i-au spus primului ministru ca parte din cantitatile care intra in Romania si se duc spre portul Constanta, de exemplu, sunt descarcate si nu ajung sa fie exportate si, cumva la negru, se descarca undeva, ilegal, pentru ca nu ai voie sa faci acest lucru pe legislatia din Romania in…

- Șeful statului, Klaus Iohannis, care se apropie de finalul mandatului de președinte al Romaniei, și premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, care se pregatește sa candideze la funcția de președinte al Romaniei, au sarbatorit impreuna Mica Unire, la București. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și…

- Premierul PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca incurajeaza ca un numar cat mai mare de firme romanesti si vietnameze sa fie prezente pe pietele celor doua tari, mentionand ca se vizeaza o crestere constanta a comertului bilateral care sa duca la dublarea volumului pana in anul 2030. „Am avut azi…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut astazi o intalnire de lucru cu miniștrii implicați in negocierile cu transportatorii și fermierii protestatari, scopul discuțiilor fiind urgentarea elaborarii de acte normative care sa transpuna in practica soluțiile convenite de cele doua parți prin procesele-verbale…

- Marcel Ciolacu susține ca, pentru a fi mai eficient, Guvernul trebuie sa fie restructurat. Premierul a motivat spusele declarand ca atat in timpul in pandemie cat și in timpul crizei energetice, Guvernul ca nu s-a ridicat la adevaratele provocari. Mai mult, liderul PSD atrage atenția asupra faptului…

- In cadrul intalnirii, au fost abordate teme de interes major pentru dezvoltarea componentei economice din cadrul parteneriatului strategic dintre Romania și SUA, precum: dezvoltarea infrastructurii Portului Constanța, ca obiectiv de mare importanța strategica in noua conjunctura geopolitica, implicațiile…

- ”Am vorbit de Ucraina, dumneavoastra, ca investitori straini intelegeti foarte bine contextul de Securitate, intelegeti foarte bine care au fost efectele acestui conflict si asa cum se mentiona de la nivelul BNR, la ultima analiza, toata aceasta temporizare a cresterii economice s-a datorat conflictului…