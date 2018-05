Blestemul lui Iuliu Maniu și al lui Ion Mihalache. Telegramele CIA care îl confirmă

Recunosc, atunci când am citit, duminică seara, Testamentul lui Corneliu Coposu, am fost la un pas de a plânge. Am martori colegii care au râs de mine, probabil fiind greu de asociat imaginea mea cu lacrimile în fața unui eveniment. [citeste mai departe]