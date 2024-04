Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis ministrului Justitiei, marți, cererile de urmarire penala a lui Petre Roman, fost premier al Romaniei, si a lui Gelu Voican Voiculescu, fost vicepremier, in dosarul Mineriadei. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis marți, 16 aprilie…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), Alex Florența, s-a intalnit, marți, cu directorul Biroului Federal de Investigații (FBI), Christopher Wray. La intalnire ar fi participat și șefii DNA și DIICOT.

- Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania au incheiat, joi, un protocol de colaborare privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor pentru furnizarea serviciilor de asistenta juridica. Potrivit unui comunicat al…