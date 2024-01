Stiri pe aceeasi tema

- Schengen – Vicepreședintele Comisiei Europene face anunțul momentului pentru Romania: 'Vom sprijini discutiile politice pentru a garanta admiterea deplina!'"Vom sprijini discutiile politice pentru a garanta admiterea deplina a Bulgariei si Romaniei in Schengen pana la sfarsitul acestui an", a declarat…

- Ilustrație: Marian Avramescu Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, ar fi fost convins sa permita accesul Romaniei și Bulgariei in spațiul de libera circulație Schengen, pe cai aeriene și navale, dar vrea totuși sa-i verifice pe romani prin sondare. ACADEMIA CAȚAVENCU a reușit sa afle cea mai importanta…

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu considera „inacceptabil” acordul Austriei privind aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen, care, in opinia sa, nu ofera niciun fel de data precisa pentru finalizarea acestui proces. El a declarat in emisiunea „Live cu Rotaru și Kiss” de la Digi24 ca…

- Comisarul european pentru Afaceri interne, Ylva Johansson, si-a exprimat speranta ca pana la finalul anului va fi luata o decizie pozitiva cu privire la aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen, potrivit Agerpres. ”Am avut recent o misiune de informare in Bulgaria, care a fost cu adevarat…

- „Daca exista un consens pe o problema intre Comisia Europeana, europarlamentari și elita naționala bulgara - acesta este subiectul Schengen!Pana la sfarșitul anului 2023, daca aderarea Bulgariei și Romaniei la Schengen nu are loc, noi, ca Uniune Europeana, riscam foarte mult. Riscam sa subminam…

- “Pana cand nu vor avea loc alegerile parlamentare din Austria, in 2024, nu cred ca vom intra in Schengen”, a declarat eurodeputatul bulgar de la PPE, Andrei Kovacev, in fața jurnalistilor de la Strasbourg.Potrivit acestuia, pana in noiembrie anul trecut, Austria nu a avut nicio problema legat de…

- Presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, considera și astazi „greșita” decizia guvernului sau de a bloca aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen: „Sper ca intr-o buna zi aceasta decizie luata de Executivul țarii sa fie revizuita”, potrivit deschide.md.„In momentul in care Guvernul…