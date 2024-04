Stiri pe aceeasi tema

- ”In conformitate cu regulile UE privind ajutorul de stat, Comisia Europeana a aprobat relansarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, in valoare de aproximativ 2,5 miliarde de euro (12,5 miliarde de lei). Comisia Europeana a constatat ca schema de ajutor de stat IMM PLUS,continuatoarea Programului IMM…

- De la inceputul acestui an volatilitatea cursului euro a fost minima și s-a menținut in jurul pragului de 4,97 lei. Miercuri media monedei unice a scazut marginal de 4,9712 la 4,9710 lei, iar tranzacțiile s-au realizat intre 4,969 și 4,972 lei, valori identice cu cele de luni și marți. Majoritatea participanților…

- Se anunta schimbari uriașe in asigurarile RCA. Dupa falimentele rasunatoare din asigurari, piata RCA se pregateste de schimbari majore. Soferii isi vor putea repara masinile in regie proprie doar in limita a 400 de euro. In plus, amenzile din trafic vor scumpi polita obligatorie. Proiectul, care vine…

- Investițiile publice introduse de Guvernul PSD au atins, in 2023, o valoare record de 101 miliarde de lei, adica peste 20 de miliarde de euro. Pentru 2024, valoarea prognozata a acestora este de peste 120 de miliarde de lei de la bugetul național și din fonduri europene, ceea ce reprezinta echivalentul…

- Liderii Uniunii Europene isi vor exprima vineri sprijinul pentru o politica fiscala usor mai stricta in zona euro in 2025, in ideea de a ajuta la reducerea inflatiei si la stabilizarea finantelor publice, dupa excesul de cheltuieli din timpul pandemiei si crizei energetice, transmite Reuters. Sprijinul…

- Anul 2023 in Moldova a inceput cu un preț de achiziție a gazelor naturale de 1136,6 USD pentru 1000 m3, cea ce era cu 422 de USD sau 59% mai mult decat prețul mediu de achiziție din Uniunea Europeana. Prin prețul mediu de achiziție din Uniunea Europeana aici și in restul analizei se are in vedere prețul…

- Prețul acțiunilor companiilor chineze listate pe bursa de la New York s-a depreciat puternic de la inceputul anului, ele continuandu-și trendul de prabușire inregistrat in ultimele 12 luni, arata Markets Insider.