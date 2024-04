Stiri pe aceeasi tema

- Rezoluția privind returnarea Tezaurului Romaniei sechestrat in Rusia votata joi in Parlamentul European a fost inițiata de europarlamentarul Eugen Tomac (PPE). Deputatul european ne-a relatat cum a reușit sa aduca acest subiect pe agenda Legislativului si ce semnificație are documentul. Eugen Tomac…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a reacționat dur dupa ce Romania a solicitat Parlamentului European o rezoluție pentru recuperarea tezaurului. Dupa ce Romania și-a exprimat ferm dorința de a recupera Tezaurul sau , Rusia a reacționat intr-o maniera infierbantata,…

- Parlamentul European a votat joi rezoluția referitoare la returnarea tezaurului național al Romaniei insușit ilegal de Rusia in anii 1916-1917. Traian Basescu a deschis și el subiectul cu Vladimir Putin, insa a primit un raspuns care l-a lasat cu gura cascata. Traian Basescu a vorbit cu Vladimir Putin…

- Parlamentul European a votat, joi, 14 martie, rezolutia privind restituirea Tezaurului Romaniei sechestrat de Rusia, cu larga majoritate de voturi, a anunțat europarlamentarul Eugen Tomac, citat de News.ro. „Succes urias in Parlamentul European! Rezolutia privind restituirea Tezaurului Romaniei sechestrat…

- „Parlamentul European solicita Federatiei Ruse sa returneze integral Romaniei tezaurului national trimis in Rusia, in 1916 si 1917!. Astazi a fost votata Propunerea Comuna de Rezolutiei referitoare la returnarea tezaurului national al Romaniei insusit ilegal de Rusia. Rezolutia a fost semnata de toti…

- ”Succes urias in Parlamentul European! Rezolutia privind restituirea Tezaurului Romaniei sechestrat de Rusia a fost votata cu larga majoritate de voturi”, a afirmat Eugen Tomac. In context, liderul PMP a precizat ca ”Rezolutia pe care a initiat-o este primul document oficial european prin care solicitam…

- Eurodeputatul Eugen Tomac (PPE) declara saptamana trecuta pentru AGERPRES ca initiativa se inscrie in contextul in care Uniunea Europeana si-a adoptat anul trecut strategia privind recuperarea bunurilor de patrimoniu traficate ilicit in Europa.''Am participat la aceasta dezbatere (privind strategia…

- Comisia Europeana va sustine joi o declaratie in fata eurodeputatilor pe tema restituirii tezaurului romanesc, insusit ilegal de Rusia in timpul Primului Razboi Mondial. Declaratia Comisiei va fi urmata de o dezbatere, dupa care va fi supusa la vot o rezolutie conexa, conform agendei sesiunii plenare…