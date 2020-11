Tudor Bilețchi lansează „Un minut” Dupa ce a surprins și a cucerit jurații cu timbrul sau vocal in urma cu trei ani la „Vocea Romaniei” și a facut parte din echipa lui Smiley, Tudor Bilețchi lanseaza primul single din cariera. „Un minut” dezvaluie povestea unei iubiri in care regretul și dorința de a timpul inapoi macar pentru o secunda acapareaza sufletul. „Vreau sa-mi amintești tu tot ce-am pierdut, mai da-mi o secunda, mai da-mi un minut” sunt versurile ce raman intiparite in minte de la prima ascultare. “«Un minut» a inceput cu refrenul, nu cu strofa, așa cum se obișnuiește. Acum doi ani, am inceput sa lucrez la piesa, aveam… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

