Stiri pe aceeasi tema

- Angajații spera sa se redeschida aparatele de pacanele, in timp ce jucatorii sunt trimiși in online cu „bonusuri”. Iar un oraș a crescut de la... The post Cum sunt salvate pacanelele: un oraș cunoscut și-a marit din pix locuitorii, ca sa nu inchida salile de jocuri de noroc appeared first on Special…

- DMA, regulamentul UE care reglementeaza responsabilitatea companiilor mari de tehnologie, dar le și obliga sa fie mai deschise și sa permita concurența pe platformele lor, a adus deja schimbari majore in platforma iOS, iar aceste schimbari continua. Dupa aproape 15 ani in care emulatoarele de console…

- Premierul Ciolacu a semnat decizia de revocare a lui Cristian Pascu din funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Acesta fusese numit in urma cu doua zile, numirea fiind criticata pentru ca Pascu s-a consacrat ca hairstylist, fara legatura cu domeniul de activitate al CNJN.…

- Primaria Capitalei informeaza ca opt deversari ilegale de ape uzate au fost documentate recent de S.A. „Apa-Canal Chișinau”, noteaza Noi.md. Agenții economici risca amenzi, dar și ridicarea placuțelor de inmatriculare, spun responsabilii. „Specialiștii S.A. Apa-Canal Chișinau” și-au fixat ca obiectiv…

- Agenții economici au termen pana joi, 29 februarie, pentru depunerea declarațiilor fiscale privind impozitul reținut la sursa pe dividende, bacșiș sau jocuri de noroc. Reprezentanții Administrației Județene a Finantelor Publice Vrancea arata ca pana la 29 februarie trebuie depus formularul 205 „Declaratie…

- La data de 24 februarie a.c., in jurul orei 23.05, politisti din cadrul Politiei Orasului Cernavoda au desfasurat o actiune pentru mentinerea ordinii si linistii publice, conform IPJ Constanta. Astfel, au identificat, in incinta unei sali de jocuri de noroc din localitatea Satu Nou, un barbat de 26…

- Un tanar a fost depistat cu obiecte periculoase intr-o sala de jocuri de noroc. Polițiști din cadrul Serviciul de Investigații Criminale Gorj au identificat in incinta unui local, cu punct de lucru in municipiul Targu Jiu, cu obiect de activitate jocuri de noroc, un barbat de 41 de ani, din municipiu.…

- O ampla acțiune de control s-a derulat in noaptea de sambata spre duminica și la care au participat zeci de polițiști, jandarmi, polițiști locali și lucratori de la ISU Suceava. Au fost verificate barurile, discoteci și zonele adiacente, precum și case de pariuri sportive, respectiv sali de jocuri ...