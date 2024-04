Stiri pe aceeasi tema

- Scandal in show-biz pe hit-ul „S-a furat mireasa!” Dinu Maxer (50 de ani) este suparat foc dupa ce Smiley și Damian Draghici au lansat astazi, 23 aprilie, o piesa exact cu același nume precum piesa compusa de el in urma cu 5 ani. Deși piesele nu seamana deloc intre ele, nici ca linie melodica și […]…

- Dinu Maxer a facut primele declarații dupa ce Smiley și Damian Draghici au lansat melodia „S-a furat mireasa”. Artistul spune ca o piesa asemanatoare a compus și el in urma cu aproximativ cinci ani. De curand, Smiley și Damian Draghici au lansat impreuna piesa „S-a furat mireasa”, la care au lucrat…

- La scurt timp dupa ce Smiley și Damian Draghici au lansat piesa „S-a furat mireasa”, Dinu Maxer a reacționat. Fostul soț al Deei Maxer susține ca titlul piesei a fost furat de la el și e de parere ca ceilalți doi artiști ar fi putut sa aleaga un alt titlu pentru melodie.

