- Damian & Brothers si Smiley au lansat piesa „S-a furat mireasa”, un „complot pe note muzicale” care rezolva prin dans si voie buna cel mai fierbinte capitol al nuntilor romanesti: furatul miresei, dar mai ales recuperarea ei de catre nas sau mire, informeaza un comunicat al Hahaha Production.

- Scandal in show-biz pe hit-ul „S-a furat mireasa!” Dinu Maxer (50 de ani) este suparat foc dupa ce Smiley și Damian Draghici au lansat astazi, 23 aprilie, o piesa exact cu același nume precum piesa compusa de el in urma cu 5 ani. Deși piesele nu seamana deloc intre ele, nici ca linie melodica și […]…

- Jador traiește cea mai frumoasa perioada a vieții sale, de cand s-a logodit cu femeia mult iubita. Cererea in casatorie a fost una speciala, chiar in cadrul competiției Survivor All Stars. Toata lumea il cunoaște pe marele manelist, dar viitoarea lui soție nu este la fel de celebra. CIne este Oana Ciocan,…

- Erika Isac este una dintre cele mai talentate artiste de la noi. Pe cand avea doar 15 ani, tanara a fost remarcata de Horia Brenciu, Delia și Ștefan Banica Jr. la X Factor Romania. Ulterior, ea a reușit sa ajunga pana in finala concursului One True Singer. Are o mulțime de fani pe rețelele de […] The…