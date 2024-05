Termoficare Constanta SRL vrea sa cumpere un buldoexcavator. Iata cand are loc licitatia (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea Militara 02041 Murfatlar, judetul Constanta, a lansat un anunt de participare la licitatie, publicat in SEAP pe 7 mai 2024. Unitatea vrea sa cumpere lucrari de reparatii curente la constructiile aferente pavilionului T din cazarma 458 Murfatlar. Conform descrierii contractului, este vorba despre…

- Parcelele sunt situate in Port Constanta sector Nord si Port Constanta zona Midia In data de 9 mai 2024, in SEAP a aparut un anunt potrivit caruia Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta organizeaza o licitatie publica deschisa cu strigare. Autoritatea contractanta va inchiria…

- Primaria Constanta a lansat in luna martie a.c. un anunt de participare la licitatie privind vanzarea unor terenuri apartinand domeniului privat al ,unicipiului Constanta Unul dintre terenuri, in suprafata de 150 mp etse situat in municipiul Constanta, Aleea Universitatii nr. 44A si este identificat…

- Consumatorii trebuie sa acorde o atentie deosebita aspectului exterior al produselor din peste si chiar sa refuze sa cumpere produse in legatura cu care au indoieli privind gradul de prospetime, calitatea si modul de informare prin etichetare, informeaza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…

- Aproape trei sferturi dintre romani prefera sa cumpere produse romanesti chiar daca sunt mai scumpe, iar 62,7% sunt de parere ca produsele agricole romanesti sunt mai rare in marile retele comerciale pentru ca acestea prefera produsele din strainatate, conform unui isondaj realizat de INSCOP la comanda…

- Primaria Ovidiu, judetul Constanta a lansat un anunt de participare la licitatie privind executia de lucrari Cresterea eficientei energetice a Liceului tehnologic Ion Podaru din orasul Ovidiu, Judetul Constanta C10 I3 518. Valoarea totala estimata este de 5.807.962.2 lei. Descriere succinta Autoritatea…

- Clubul Sportiv Municipal Constanta CSM a lansat un anunt de participare la licitatie, publicat in SEAP pe 20 februarie 2024. CSM vrea sa cumpere servicii de promovare si organizare evenimente, iar pretul estimat este de 1.050.000 de lei, fara TVA. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 26 februarie…

- In comuna Limanu va fi amenajata o pista de biciclete. Comentariile, observatiile si propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 18.02.2024, la sediul APM Constanta.Autoritatea pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare:…