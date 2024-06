Accident grav pe DN 1, în județul Prahova: doi răniți/Mobilizare în rândul salvatorilor Un accident rutier cu urmari grave a avut loc miercuri pe DN 1, in județul Prahova. La fața locului au intervenit de urgența salvatorii de la ISU. Din primele informații, accidentul rutier s-a produs pe DN 1, in zona localitatii Floresti din judetul Prahova, fiind implicate un camion si o dubita. Doi barbați au fost […] The post Accident grav pe DN 1, in județul Prahova: doi raniți/Mobilizare in randul salvatorilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

