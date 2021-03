Stiri pe aceeasi tema

- Melodia oficiala a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) Vuokatti 2021, competiția care ar fi trebuit sa se desfașoare luna aceasta, dar a fost amanata din cauza pandemiei pentru decembrie 2021, va putea fi fredonata chiar de acum. „Long in to the Night” („Departe in noapte”) a fost lansata…

- Piesa aleasa pentru a reprezenta Cipru la Eurovision 2021 a starnit controverse. Un apel anonim, efectuat vineri, 26 februarie, ameninta cu „incendierea cladirii” televiziunii publice CyBC, iar un sindicat al profesorilor de educatie religioasa din licee a cerut renunțarea la melodie, informeaza agenție…

- Maroon 5 anunța ca lanseaza piesa cu Meghan Thee Stallion. Melodia se va numi“Beautiful Mistakes” și va fi lansata miercurea viitoare, pe 3 martie. Baieții au postat pe Twitter versurile “fill my nights with broken dreams” saptamana trecuta și se pare ca fac parte din noul single. Excited to announce…

- Smiley si Killa Fonic se afla in Top Trending pe locul 20 cu cel mai nou hit al lor " Lasa inima sa zbiere". Piesa a fost lansata pe 12 februarie 2021 si are deja peste 30.000 de like uri. Videoclipul a strans 775.202 de vizionari. Sursa foto video: Youtube Smiley ...

- S-a lasat așteptat, dar Dani Mocanu, cel care s-a retras o perioada din lumina reflectoarelor, acum a revenit. Ce este drept, cantarețul prezinta un alt stil de muzica, insa, chiar și așa, prima sa piesa creștina tot a ajuns in trending. Iata pe ce loc se afla melodia manelistului.

- Alessiah incepe anul 2021 cu un mini-EP live, format din patru melodii pe care le-a lansat de-a lungul anului 2020. Prima dintre ele este cel mai recent single, “I Know”. Piesa este compusa de catre Ionuț Catana, produsa de catre Vanotek, iar versurile sunt scrise chiar de catre tanara artista. Pentru…

- Melodia „Last Christmas” a grupului Wham!, lansata in urma cu 36 de ani, s-a clasat pentru prima data in fruntea topului britanic al single-urilor, potrivit news.ro. Piesa a fost accesata online de 9,2 milioane de ori in ultima saptamana, luand locul „Don't Stop Me Eating” a lui LadBaby.…