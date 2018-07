Tu ce faceai prin ‘98? Noua piesa TR1B te intoarce in timp. Mai exact, in 1998, un an important pentru muzica rap si pentru copilaria unora dintre noi. Liry, Mario V si ENERGIA, Passcall si OvP descriu atmosfera din acea perioada prin referinte specifice anilor ‘90, de la distractiile copilariei si gastile de la bloc, la trendurile din muzica si streetwear. Cu vibe-ul nostalgic de G-Funk, dar fresh prin influentele de future trap si future RnB, “‘98” celebreaza muzica si stilul de viata urban. Piesa a fost inregistrata la BadRoom Music si mixata si masterizata de Alexandru Truta, cu productie aditionala asigurata de… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

