- Armata israeliana a anuntat joi ca a descoperit in apropierea spitalului Al-Shifa din Gaza cadavrul unei femei rapite de miscarea islamista palestiniana Hamas in timpul atacului lansat la 7 octombrie in Israel, relateaza AFP, citat de Agerpres.Trupul neinsufletit al acestei femei, rapita in kibbutz-ul…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au anunțat joi, 16 noiembrie, ca au gasit corpul unuia dintre cei 240 de ostatici pe care Hamas ii ține captivi in Fașia Gaza dupa asaltul sangeros din 7 octombrie aupra sudul Israelului, relateaza Sky News, CNN și The Times of Israel.Cadavrul lui Yehudit Weiss…

- Un reprezentant al armatei israeliene a declarat ca ''imagini referitoare la ostatici'', realizate in timpul atacului comis de militantii palestinieni Hamas asupra Israelului in 7 octombrie, au fost gasite in ordinatoarele confiscate in timpul interventiei fortelor israeliene in spitalul Al-Shifa.

- Armata israeliana a anuntat miercuri ca a gasit “munitie, arme si echipamente militare” ale Hamas in spitalul Al-Shifa din Gaza, unde a efectuat in cursul zilei o “operatiune tintita”, sustinand ca gruparea islamista palestiniana il foloseste drept centru strategic si dispune de o infrastructura de…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) anunța ca trupele sale au capturat mai multe cladiri guvernamentale Hamas, printre care se numara parlamentul Hamas, complexul sau guvernamental și sediul poliției. Armata israeliana mai spune ca trupele sale au capturat si casa guvernatorului din Gaza, unde se…

- Armata israeliana a anunțat ca va ajuta duminica la evacuarea bebelusilor din cel mai mare spital din Gaza, Al Shifa, la cererea personalului unitații medicale. Oficialii palestinieni au spus ca doi bebelusi prematuri au murit și alți zeci sunt in pericol dupa ce combustibilul s-a epuizat și astfel…

- Forțele israeliene au intrat pentru a doua noapte consecutiva in Gaza, lovind mai multe poziții Hamas, in vreme ce avioanele și dronele au continuat sa bombardeze din aer țintele, pe masura ce ONU anunța ca situația civililor din Fașie este tot mai dificila. Ulterior, armata israeliana a anunțat un…

- Forțele de Aparare ale Israelului detin „controlul total” asupra localitatilor din sudul țarii atacate de miscarea islamista palestiniana Hamas, a anuntat luni un purtator de cuvant militar.