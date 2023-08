Trupul fetiței dispărute pe 30 aprilie în tragicul accident de barcă de pe Mureș ar fi fost găsit Trupul fetiței care a disparut in tragicul accident de barca de pe Mureș ar fi fost gasit. In urma cu trei luni și jumatate, o barca cu 12 oameni s-a rasturnat și 4 oameni, doi copii si doi adulți, au murit. Dupa ce apele Mureșului au scazut, ramașite umane au ieșit la iveala in zona Șeitin, in județul Arad, pe o insula de pe rau. Din primele date, unchiul fetitei ar fi confirmat ca hainele gasite in apropiere ar fi fost ale micuței. Autoritațile o așteapta si pe mama la fata locului, iar osemintele, in fapt un craniu de copil, vor fi preluate de medicii legiști pentru autopsie, scrie Opinia Timșoarei.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parti dintr-un cadavru uman in stare avansata de putrefactie au fost gasite miercuri seara, 16 august, in raul Mures, in judetul Arad. Cadavrul ar putea fi al fetitei de 7 ani, care pe 30 aprilie s-a inecat impreuna cu alti doi adulti si doi copii. ”La data de 16 august a.c., in jurul orei 18.43, politistii…

- Parti dintr-un cadavru uman au fost gasite in raul Mures. Ar putea fi vorba despre fetita de 7 ani care in urma cu aproape patru luni se afla intr-o ambarcatiune care s-a rasturnat. Parti dintr-un cadavru uman in stare avansata de putrefactie au fost gasite, miercuri seara, in raul Mures, in judetul…

- Descoperire macabra, miercuri seara, pe cursul raului Mureș, intre localitațile aradene Șeitin și Nadlac. „La data de 16 august, in jurul orei 18:43, polițiștii Secției 2 Rurala Arad au fost sesizați despre prezența unui cadavru, la malul unei insule din raul Mureș, intre localitațile Șeitin și Nadlac.…

- Poliția Arad a anunțat miercuri seara, 16 august, ca a fost gasit un cadavru la malul unei insule din raul Mureș, intre localitațile Șeitin și Nadlac.„Cadavrul, in stare avansata de putrefacție, urmeaza a fi transportat la Serviciul Județean de Medicina Legala Arad, in vederea efectuarii autopsiei și…

- Dupa ce apele Mureșului au scazut, ramașite umane au ieșit la iveala in zona Șeitin, in județul Arad, pe o insula de pe rau.Din primele date, unchiul fetitei ar fi confirmat ca hainele gasite in apropiere ar fi fost ale micuței. Autoritațile o așteapta si pe mama la fata locului, iar osemintele, in…

- Un cadavru a fost scos din apele Mureșului in aceasta seara intre Șeitin și Nadlac. Din primele informații se pare ca ar fi cadavrul fetiței inecate in 30 aprilie, la Semlac. Localnicii spun ca este vorba despre o minune deoarece daca este vorba despre fetița de 7 ani inecata, aceasta se numea Maria,…

- Un schelet uman de mici dimensiuni a fost descoperit, astazi, pe malul raului Mureș intre localitațile Șeitin și Nadlac. Descoperirea a fost sesizata la numarul... The post Schelet uman de mici dimensiuni, gasit pe malul Mureșului, intre Șeitin și Nadlac. Localnicii cred ca ar fi vorba despre fetița…

- O luna de cautari fara oprire, pe raul Mureș, atat in Timiș cat și in Arad. Zeci de pompieri din ambele județe, scafandri, dar și voluntari au cautat fara oprire victimele disparute in urma accidentului de barca petrecut la finalul lui aprilie. Salvatorii inca incearca sa gaseasca trupul ultimei victime,…