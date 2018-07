Trump si Juncker au stat de vorba, dar s-au inteles separat? Neintelegeri grave privind agricultura ies la iveala

Presedintele Donald Trump a discutat saptamana trecuta si probleme legate de agricultura in cursul intrevederii avute cu Jean-Claude Juncker, a anuntat duminica secretarul american Trezoreriei, Steven Mnuchin, contrazicand afirmatiile presedintelui Comisiei Europene, care a spus ca nu pot exista niciun fel de negocieri pe aceasta tema, din cauza diferentelor uriase de standarde in domeniu.



"Eram acolo si am avut discutii specifice despre agricultura si necesitatea de a elimina barierele din calea agriculturii si de a oferi mai multe oportunitati agricultorilor nostri", a declarat Mnuchin…