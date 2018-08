Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump s-a declarat ingrijorat de faptul ca orice declaratie pe care ar putea s-o faca sub juramant in cursul unui eventual interogatoriu al procurorului special Robert Mueller, in cadrul anchetei ruse, ar putea sa fie folosita pentru a se formua acuzatii de sperjur impotriva sa, relateaza Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca tarifele sale pentru otelul strain salveaza industria americana si a prezis ca in viitor producatorii americani de otel se vor confrunta in mare parte cu o competitie interna, relateaza Wall Street Journal, preluat de Reuters. Într-un interviu…

- Presedintele american Donald Trump i-a revocat miercuri autorizatia in domeniul securitatii fostului director CIA John Brennan, pe care l-a acuzat ca si-a folosit accesul la informatii clasificate cu scopul de a ”semana discordie si haos” cu privire la administratia sa, relateaza Reuters preluata…

- Germania a salutat joi acordul facut intre președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și președintele american Donald Trump, privind reducerea taxelor vamale in comerțul transatlantic, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.In urma unei intalnir cu Juncker, miercuri,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca vor fi taxate cu 10% alte importuri din China in SUA in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza agentiile internationale de presa. Într-un comunicat transmis de Casa Albă, Trump a afirmat că a cerut reprezentantului…

- Avocatul presedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, a beneficiat de o plata confidentiala de 400.000 de dolari pentru a planifica discutii intre liderul de la Casa Alba si presedintele ucrainean Petro Porosenko, anul trecut, relateaza joi agentia Reuters, citand BBC. Plata a fost…