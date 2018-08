Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul, citand oficiali neidentificati familiarizati cu informatiile serviciilor, arata ca agentiile de spionaj americane au surprins semne ale constructiei de rachete la o mare unitate de cercetare din Sanumdong, la marginea Phenianului. Constatarile sunt cele mai recente care sugereaza…

- Kim Jong Un, liderul Coreii de Nord, i-a multumit, intr-o scrisoare, presedintelui SUA, Donald Trump, pentru eforturile de imbunatatire a relatiilor bilaterale si i-a cerut "actiuni concrete".Donald Trump a postat, joi, pe Twitter o scrisoare primita de la Kim Jong Un pe 6 iulie, scrie mediafax.ro,…

- Donald Trump a postat joi pe Twitter o scrisoare primita de la Kim Jong-Un pe 6 iulie. "Semnificativa prima intalnire pe care am avut-o cu Excelenta dv. si declaratia comuna pe care am semnat-o in Singapore reprezinta inceputul unui drum important. Apreciez foarte mult eforturile energice si extraordinare…

- Larry Kudlow, proeminentul comentator economic care s-a alaturat administratiei Trump anul acesta ca principal consilier economic al lui Trump, a suferit un infarct „foarte usor”, potrivit CNBC care a citat declaratiile trimise de Casa Alba. Kudlow este tratat la Centrul Medical Militar…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a subliniat duminica "potentialul stralucitor" al Phenianului, lovit de severe sanctiuni internationale, si a confirmat ca o echipa americana se afla in Coreea de Nord pentru a pregati istorica sa intalnire cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, relateaza…

- ‘Daca liderii nostri incearca sa ascunda adevarul sau oamenii incep sa accepte realitati alternative care nu mai sunt intemeiate pe fapte, atunci noi, in calitate de cetateni americani, suntem pe cale sa renuntam la libertatea noastra’, a spus Rex Tillerson intr-un discurs rostit la Virginia Military…

- Summitul istoric intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc la 12 iunie in Singapore, potrivit unui anunt facut joi pe Twitter de liderul de la Casa Alba, transmit agentiile internationale de presa.''Intalnirea extrem de asteptata intre Kim Jong-Un…