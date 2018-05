Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a afirmat, in timpului unui discurs tinut in Elkhart, Indiana, ca „America este respectata din nou” si a promis sa „ajunga la pace” cu Coreea de Nord, scrie The Independent.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca secretarul de Stat Mike Pompeo se intoarece in Statele Unite cu cei trei „prizonieri“ americani, eliberati de Coreea de Nord, si „care par sa se fie sanatosi“, relateaza The Associated Press.

- Donald Trump a declarat miercuri ca Tokyo are parte de tot sprijinul sau și ca va ajuta la repatrierea cetațenilor japonezi rapiți de Coreea de Nord intre anii 1970 și 1980, informeaza AFP, potrivit hotnews.ro.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat, miercuri, ca Mike Pompeo, actual director CIA si nominalizarea pentru functia de secretar de Stat al SUA, s-a intalnit cu Kim Jong-un in Coreea de Nord, precizand ca intalnirea dintre cei doi a decurs foarte bine, relateaza Politico.eu.

- Un alt presedinte american a incercat sa ajute muribunda industrie a otelului din America cu suprataxe de import. Economia SUA nu s-a prabusit, iar producatorii de otel au reusit sa creeze mai multe locuri de munca. Insa, daca ar fi crezute mai multe analize, taxele de import au distrus…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca va reveni asupra ideii de a supraimpozita importurile de otel si aluminiu, cu conditia ca un nou acord de liber-schimb nord-american ALENA, de aceasta data "corect", sa fie semnat, scrie AFP.

- Agentia Mondiala Antidopaj (AMA/WADA) a reamintit, duminica seara, ca Rusia nu respecta in totalitate regulamentul antidopaj mondial, ca raspuns la anuntul Comitetului International Olimpic (CIO) privind ridicarea "automata" a suspendarii Comitetului Olimpic Rus daca nu vor exista noi cazuri de dopaj…