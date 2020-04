Trump anunta ca de luni, in cateva state, se va redeschide economia Presedintele american Donald Trump a declarat, sambata, ca statele Texas si Vermont vor permite unor afaceri sa-si redeschida portile de luni, in timp ce Montana va incepe sa ridice restrictiile de vineri, relateaza Reuters.



"Continuam sa vedem un numar de semne pozitive ca virusul a trecut de varf", a declarat Trump, in cadrul unei conferinte de presa.



Totusi, unii guvernatori au avertizat ca nu vor actiona prematur pentru a-si redeschide economiile pana cand nu se vor efectua mai multe teste pentru depistarea coronavirusului. Liderii lumii afacerilor i-au transmis si ei lui… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

