Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanta republicana Liz Cheney va ocupa functia de vicepresedinte al comisiei Congresului ce investigheaza asaltul mortal din 6 ianuarie asupra Capitolului Statelor Unite, a anuntat joi comisia, citata de Reuters. Anuntul probabil ca va amplifica criticile fata de Cheney, membra a Camerei…

- Evacuarea a avut loc dupa ce politistii au observat ca barbatul tine in mana un obiect ce pare sa fie un dispozitiv de detonare, a precizat Thomas Manger, reprezentant al Politiei.Totul a inceput in jurul orei locale 9.15, ora locala, cand acesta a parcat in fața bibliotecii Congresului SUA. Soferul…

- Soferul camionetei, barbat ras in cap si cu barba, i-a spus agentului care a venit sa-l verifice, ca are o bomba si, potrivit omului legii, parea sa aiba un detonator in mana, relateaza Daily Mail. "Nu ma voi misca de aici", afirma barbatul in inregistrare. "Trageti asupra mea", a mai afirmat suspectul,…

- Programul a fost adoptat cu 69 de voturi pentru si 30 impotriva, 19 republicani votand pentru. Sondajele arata ca efortul de modernizare a infrastructurii americane, conceput pe parcursul a luni de zile de un grup bipartisan de senatori, este in general popular in randul publicului. Proiectul de lege…

- Senatul SUA a aprobat marți planul colosal de investiții în infrastructura dorit de Joe Biden, în valoare de 1,2 trilioane de dolari, oferind un mare succes președintelui democrat care va trebui totuși sa aștepte votul final în camera inferioara pentru a revendica victoria, potrivit…

- O comisie a Congresului SUA a început marti ancheta privind atacul sustinatorilor lui Donald Trump asupra Capitoliului care avea drept scop „deraierea democratiei” americane, potrivit sefului comisiei, Bennie Thompson.„Detinem probe privind un plan de atac coordonat,…

- Cateva zeci de parlamentari din Texas au parasit luni statul din sudul SUA pentru a impiedica adoptarea unei legi dorita de republicani, care restricționeaza organizarea alegerilor, dar și limiteaza accesul la vot. Cum in Texas, prin lege, congresmenii pot fi aduși și cu poliția la dezbateri și vot…

- Republicanii iși pun, din nou, speranțele in fostul președinte al SUA, Donald Trump. In contextul in care interesele democraților din Senat și Camera, pe fondul alegerilor intermediare din 2022, vor fi dificil de aparat, republicanii considera ca Trump ii poate ajuta sa caștige Congresul. Prioritatea…