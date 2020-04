Trump a semnat decretul care limitează temporar imigrația Președintele Statelor Unite Donald Trump a anunțat miercuri ca a semnat decretul care suspenda temporar eliberarea de carți verzi pentru imigranți, pentru a proteja muncitorii americani, în plina criza economica legata de coronavirus, scrie AFP.



"Am semnat un decret care suspenda temporar imigrația în Statele Unite", a spus el, în fața presei.



"Acest lucru ne va permite sa ne asiguram ca americanii fara locuri de munca, de toate originile, vor fi primii care vor putea beneficia de locuri de munca pe masura ce se redeschide economia", a adaugat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Tocmai am semnat un ordin ce suspenda in mod temporar imigrarea in SUA", a declarat Donald Trump, la briefingul zilnic de presa. "Aceasta va permite sa ne asiguram ca americanii fara locuri de munca, indiferent de origine, sunt primii care sa poata beneficia de locurile de munca, pe masura ce economia…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca va suspenda temporar imigratia catre Statele Unite printr-un ordin executiv pentru a proteja locurile de munca ale americanilor in contextul epidemiei provocate de noul coronavirus, transmit AFP, Reuters si dpa. 'In lumina atacului din partea Inamicului…

- Președintele american Donald Trump a anunțat ca va semna un ordin pentru a suspenda imigrația in Statele Unite, din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza BBC.Intr-un mesaj postat pe Twitter, Donald Trump a citat ”atacul dușmanului invizibil”, așa cum ii spune el coronavirusului, și ”nevoia de a proteja…

- Statele Unite nu mai dau bani la bugetul Organizației Mondiale a Sanatații. Administrația Trump considera ca OMS a gestionat prost criza COVID-19 și ca ar fi ascuns adevarul despre coronavirus. „Am cerut administratiei sa suspende finantarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii si sa faca o evaluare a…

- „Stare de dezastru major” in statul New York, SUA #Covid-19 Strada în Upper West Side, Manhattan, New York. Foto: Arhiva/ Ionuț Iamandi Presedintele american Donald Trump a decretat stare de dezastru major în statul New York, cel mai afectat de epidemia de coronavirus si ar putea lua…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri urgenta nationala in contextul epidemiei de coronavirus, transmite DPA. ''Pentru a oferi putere deplina guvernului federal, declar oficial urgenta nationala'', a declarat Trump, vorbind de la Casa Alba. …

- Presedintele american, Donald Trump, a decretat vineri noi restrictii pentru accesul în Statele Unite al cetatenilor din sase noi state, printre care Nigeria, cea mai populata tara din Africa, dupa un foarte controversat decret împotriva imigratiei, scrie AFP. Noua…

- Presedintele american, Donald Trump, a decretat vineri noi restrictii pentru accesul in Statele Unite al cetatenilor din sase noi state, printre care Nigeria, cea mai populata tara din Africa, dupa un foarte controversat decret impotriva imigratiei, scrie AFP. Noua masura se refera, de…