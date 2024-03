Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump a declarat, intr-un interviu acordat unei publicatii israeliene, ca Israelul trebuie sa „incheie” razboiul din Fasia Gaza, deoarece pierde „mult sprijin” la nivel global, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a criticat vineri din nou lipsa actiunilor concrete in fata uciderii civililor in razboiul din Fasia Gaza, conflict care, alaturi de cele din Siria, Yemen, Libia si chiar Ucraina, demonstreaza, in opinia sa, ca „sistemul international este in colaps”, relateaza…

- Presedintele american Joe Biden a decis sa suspende pe o perioada de 18 luni expulzarea palestinienilor care traiesc in Statele Unite, a anuntat Casa Alba, un gest prin care incearca sa potoleasca furia unei parti a electoratului progresist si americanilor de origine araba care ii reproseaza ca sustine…

- "Ne simțim din nou ca in anii 1930", dar cu liderul rus Vladimir Putin jucand rolul lui Adolf Hitler, a declarat ministrul britanic de externe, David Cameron, pentru Politico.Razboiul din Ucraina ramane "prioritatea numarul unu absoluta" a lui Cameron, a spus șeful diplomației britanice in cadrul unui…

- Președintele american Joe Biden și premierul israelian Benjamin Netanyahu n-ar mai fi vorbit de trei saptamani din pricina modului in care gestioneaza Israelul razboiul din Fașia Gaza și a diferențelor majore de viziune privind guvernarea enclavei palestiniene, au relatat luni doua ziare israeliene.

- Ministrul britanic de externe David Cameron s-a declarat marti preocupat de faptul ca Israelul s-ar putea sa fi incalcat dreptul international in Fasia Gaza, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Regele Abdullah al Iordaniei a afirmat luni ca Israelul a creat o intreaga generatie de orfani cu razboiul sau brutal din Fasia Gaza, unde aproximativ 30.000 de persoane au fost ucise sau sunt date disparute ca rezultat al conflictului, relateaza Reuters.

- Oficiali israelieni anunta ca poarta negocieri secrete cu Congo si mai multe alte tari care sa-i gazduiasca pe palestinienii din Fasia Gaza, scrie publicatia in ebraica Zman Yisrael, relateaza Le Figaro.”Congo ar fi dispus sa primeasca migranti, iar noi suntem in negocieri si cu altii”, declara marti…