Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a cerut Japoniei sa isi creasca de patru ori platile pentru trupele americane stationate pe teritoriul sau, relateaza publicatia Foreign Policy, care citeaza fosti si actuali oficiali americani ramasi sub protectia anonimatului, in contextul in care Washingtonul…

- O regiune intinsa din estul Japoniei, lovita de inundatii si alunecari de teren in urma trecerii taifunului Hagibis in urma cu doua saptamani, se pregatea vineri pentru un nou episod de ploi torentiale, zeci de mii de persoane din regiunile invecinate Tokyo fiind vizate de avertizari de evacuare,…

- Taifunul Hagibis, unul dintre cele mai puternice care au lovit vreodata Tokyo, a paralizat sambata capitala Japoniei, fortand milioane de oameni sa ramana in case si facand ca strazile sa fie goale. Doua persoane au murit, rauri s-au revarsat si s-au inregistrat daune semnificative, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca Washingtonul a convenit acorduri comerciale cu Tokyo, care ar putea fi implementate fara aprobarea Congresului, dar nu a dat asigurari ca SUA nu vor impune tarife importurilor de automobile din Japonia, transmite Reuters.

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat ca va discuta in aceasta luna cu presedintele american Donald Trump despre achizitia de rachete Patriot, afirmand ca legatura sa personala cu liderul Statelor Unite ar putea depasi criza provocata de cumpararea de catre Ankara a sistemelor de aparare rusesti,…

- Unul dintre cele mai puternice taifunuri care a afectat in ultimii ani capitala Japoniei a lovit luni regiunile situate la est de Tokyo unde a provocat decesul unei femei, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Peste 130 de curse aeriene au fost anulate, iar circulatia pe numeroase cai feroviare a fost…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a respins joi posibilitatea incheierii unui tratat de pace intre Rusia si Japonia, care sa puna capat oficial celui de-Al Doilea Razboi Mondial, informeaza Reuters.Putin s-a intalnit, la un forum economic la Vladivostok, cu premierul japonez Shinzo Abe, care…

