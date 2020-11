Trucuri pe Whatsapp de care sigur nu știai că există Mai mult de 1,3 miliarde de oameni folosesc zilnic aplicația WhatsApp. Probabil nu știai ca WhatsApp dispune de mai multe trucuri și funcții pe care le poți folosi. Poți schimba formatul mesajelor Probabil nu știai dar formatul mesajelor de pe WhatsApp se poate schimba. Spre exemplu, daca cuvinte in „bold”, trebuie sa plasezi textul intre doua asteriscuri. – *bold* Daca vrei sa scrii cu „italic”, plaseaza cuvintele intre doua underscore. – _italic_ Daca vrei sa tai niște cuvinte, incadreaza textul intre doua cratime. – -taiat- Poți opta pentru un format al textului care sa arate ca litere facute… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

