Stiri pe aceeasi tema

- Gloria Bistrița a invins sambata Dunarea Braila, scor 37-26 (20-14) și s-a calificat in finala EHF European League la handbal feminin, unde va intalni caștigatoarea dintre Storhamar și Neptunes Nantes.

- Sabin Paglișan, 52 de ani, fostul portar de la CFR Cluj, Universitatea Cluj și Gloria Bistrița, pe teren la un moment istoric din istoria „feroviarilor”, promovarea din 2004, locuiește de ani buni in Germania, acesta parasind Clujul natal in urma cu șapte ani pentru a cauta un trai mai bun printre straini.…

- Presedintele Federatiei Romane de Handbal (FRH), Constantin Din, a declarat, marti, ca Romania este singura tara care la feminin are trei echipe in fazele superioare ale cupelor europene, CSM Bucuresti (sferturile de finala ale Ligii Campionilor), Gloria Bistrita si Dunarea Braila (ambele in turneul…

- Romania va avea o reprezentanta in finala EHF European League. Gloria Bistrița și Dunarea Braila, cele doua echipe romanești, se vor infrunta in semifinalele EHF European League, la handbal feminin.

- Echipa Gloria Bistrita va intalni formatia Dunarea Braila, in Turneul Final Four al European League la handbal feminin, conform tragerii la sorti de marti, potrivit news.ro. Cealalta intalnire le opune pe Storhamar (Norvegia) si Neptunes Nantes (Franta).Turneul Final Four va avea loc in 11-12…

- Baschetbaliștii Timisoarei pleaca luni, 11 martie, catre Austria. SCM winsed.swiss Mozzart Bet se deplaseaza la Kapfenberg, unde are loc turneul final de patru echipe al competiției Alpe Adria Cup. Alb-violeții au caștigat Grupa A, cu opt victorii și doua infrangeri. Ei vor intalni in semifinale gazda…

- Echipa feminina de handbal SCMU Craiova are parte de un meci facil in aceasta saptamana, urmand sa o intalneasca pe ultima clasata, Stiinta Bucuresti. Disputa este programata sambata, de la ora 16.15, in Sala Polivalenta din Banie. Acest joc a fost prefatat vineri de antrenorul secund Flori Stanciu,…

- CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud s-a impus in deplasarea cu MKS Lublin, scor 29-26, și a caștigat grupa C din European League la handbal feminin. Elevele lui Florentin Pera așteapta sa afle numele adversarei din sferturile de finala. Gloria Bistrița a confirmat victoria senzaționala obținuta saptamana…