- Oana Monea a facut senzație la Insula Iubirii și a cucerit publicul din Romania. De cand a disparut de pe micile ecrane, fosta ispita a trecut printr-o schimbare radicala! Iata cum arata acum, in anul 2024, dupa un an de cand nu a mai aparut la televizor.

- A inceput scandalul in familia Mireasa! Desparțirea dintre Andrei Macovei și Simona se termina cu replici dure, dar nu intre cei doi, ci intre fostul concurent și Hatice. Acesta a reacționat dur și a pus-o la punct, dupa ce a vorbit despre separarea dintre cei doi. Fosta concurenta ar fi facut acuzații…

- Povestea lui Sorin de la Insula Iubirii este una care a ramas in amintirea fanilor emisiunii. Insa, dupa ani de la apariția sa pe micul ecran, Sorin a gasit ceea ce mulți cauta toata viața - fericirea alaturi de iubirea vieții sale.

- Antonela Patruț, in varsta de 28 de ani, este noua iubita a lui Arpad Paszkany, in varsta de 52 de ani. Omul care a finanțat CFR Cluj a divorțat de Anamaria Feher, in varsta de 32 de ani, dupa un mariaj de 7 ani. Actuala iubita a lui Arpad Paszkany e nascuta in Calarași și e pasionata de calatorii.…

- Fostul patron al CFR Cluj Arpad Paszkany, in varsta de 52 de ani, a divorțat la finalul anului trecut de soția lui mult mai tanara Ana Maria Feher (32 de ani), dupa o casnicie de șapte ani. Dupa doar cateva luni, Paskany are o noua relație, cu o femeie și mai tanara. Antonela Patruț are 28 de ani,…

- Daria Cuflic, fosta ispita de la Insula Iubirii sezonul 7, s-a afișat alaturi de noul iubit. Cei doi s-au pozat intr-o ipostaza romantica. De altfel, se pare ca tanara iubește din nou dupa „aventura” pe care a avut-o alaturi de Razvan Kovacs in Thailanda.

- Dana Badea, fosta ispita de la Insula Iubirii, și Alin, partenerul ei, au mari probleme cu legea. Dupa ce anul trecut au fost implicați intr-o altercație pe rețelele de socializare, acum cei doi se afla sub masura controlului judiciar. Cu toate astea, cineva ii vrea cu orice preț dupa gratii. Ce s-a…

- Bianca Pop nu iși mai incape in piele de fericire de cand a devenit mamica. Fosta ispita de la "Insula Iubirii" este in al noualea cer și se mandrește de fiecare data cu fiica sa. Au trecut zece luni de cand bruneta și-a adus fetița pe lume, iar acesta este un motiv de bucurie pentru vedeta din showbiz-ul…