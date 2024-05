Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a afirmat sambata, la Arad, referitor la afirmatiile presedintelui Frantei privind trimiterea de trupe in Ucraina, ca Emmanuel Macron "trimite un mesaj de nevoie imperioasa de a continua sa sprijinim Ucraina", dar la nivelul Aliantei nu exista astfel…

- Peter Szijjarto reacționeaza dur dupa declarațiile lui Macron: Trimiterea de trupe occidentale in Ucraina ar declansa al treilea razboi mondial / VideoMinistrul ungar de externe, Peter Szijjarto, aflat joi in Franta, s-a aratat ingrijorat de ultimele declaratii ale presedintelui Emmanuel Macron,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a reiterat posibilitatea trimiterii de trupe occidentale pe teren in Ucraina, apreciind intr-un interviu publicat, joi, de The Economist ca va trebui sa „ne punem problema daca Moscova va reusi sa strapunga linia frontului” si daca autoritatile de la Kiev o cer,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron declara joi pentru The Economist ca o trimitere de trupe la sol in Ucraina nu este exclusa, daca Moscova ”va strapunge liniile frontului”, iar Kievul cere acest lucru, relateaza AFP.

- Seful Statului Major al fortelor armate franceze, generalul Thierry Burkhard, a reactionat joi pentru prima data la declaratiile presedintelui Emmanuel Macron privind posibilitatea trimiterii de „trupe” in Ucraina, relateaza Le Monde, potrivit presei romane.

- Președintele Klaus Iohannis susține ca Romania nu va trimite combatanți in Ucraina. Declarațiile președintelui vin in contextul in care președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus ca NATO ar trebui sa trimita trupe terestre in Ucraina. ”O posibila trimitere de combatanți in Ucraina, nu poate fi…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca „fiecare cuvant” pe care il spune despre razboiul din Ucraina este „cantarit”, dupa ce, la inceputul saptamanii, el a provocat stupoare, inclusiv din partea aliatilor, spunand ca trimiterea de trupe occidentale in Ucraina „nu este exclusa”, relateaza…

- Secretarul general Jens Stoltenberg a declarat ca, deși alianța a oferit un „sprijin fara precedent” Kievului, nu exista „niciun plan” pentru ca țarile membre sa trimita trupe de lupta pe teren in Ucraina, relateaza Sky News.Orice decizie de a trimite soldați ar avea nevoie de susținerea unanima a…