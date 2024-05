Stiri pe aceeasi tema

- Cu trei etape inaintea turneului semifinal Speranța 2, CS Campina a reușit cu victoria de la Chiajna, obținuta sambata, la pranz, sa-și asigure calificarea matematica in turneul final. O performanța remarcabila pentru handbalul campinean, pentru fetele pregatite de antrenorul Daniel Vasile.

- Echipa de handbal juniori 3 feminin a LPS Suceava s-a calificat la Turneu Final dupa o victorie in deplasare la CSS Calarași in etapa cu numarul 6 a campionatului național de handbal feminin Grupa Speranțe 1. Sucevencele au caștigat cu 29 -25. Echipa pregatita de profesorii-antrenori Florin Ciubotariu…

- Consilierii județeni au aprobat in ședința ordinara de marți, 26 martie, alocarea de bani pentru echipele de prima liga din Maramureș. Cea mai mare suma a fost alocata echipei de rugby Știința Baia Mare – 3,4 milioane lei, in timp ce echipele de handbal Minaur (masculin și feminin) au primit cate 350.000…

- CS Activ Prahova-Ploiești a invins, pe teren propriu, echipa ACS Unirea Dobroești cu scorul de 32-24 (17-12 la pauza). In urma acestei victorii, elevele lui Dragoș Dobrescu obțin calificarea la Turneul final (de pe locul 2 in clasamentul final al seriei cu 27 de puncte), competiție care se va desfașura…

- La Campina a inceput vineri, 15 martie, un turneu euroregional la handbal feminin pentru juniori IV, turneu la care participa și echipa CS Campina, pregatita de antrenorii Daniel Vasile și Denisa Toma.

- George Marin Divizia A, seria A, feminin: Activ Prahova Ploiești – CSM Slatina 26-35 (11-17). Activ se afla pe locul secund, calificativ pentru turneul Final al Diviziei A, cu 21 de puncte. Pe primul loc se afla CSM Slatina, cu maximul de puncte, 27. In etapa viitoare, Activ va juca duminica, 17 martie,…

- Campionatul Național de Handbal Feminin pentru juniori III a ajuns la etapa a 18-a, in cadrul careia CS Campina a jucat in deplasare in fața formației Victoria Olteni. Chiar daca a contat ca un meci in deplasare, partida a avut loc in sala de sport a Colegiului Național ”Nicolae Grigorescu” și a fost…

- CSM Targu Jiu s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins formatia de liga secunda CSM Bacau cu scorul de 36-28, marti, in deplasare. Mirabela Gabriela Cotet a fost cea mai buna jucatoare a finalistei editiei trecute a competitiei, cu 9 goluri marcate,…