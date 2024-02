Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de mii de euro, lingouri posibil de aur si mai multe obiecte taietor-intepatoare au fost descoperite in mașina fiului unui cunoscut om de afaceri din Braila. Descoperirea a fost facuta de polițiștii care l-au oprit in trafic pe barbat. Miercuri, 21 februarie, in jurul orei 19,00, politistii…

- Fiul fostului parlamentar Traian Dobre a fost plasat sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile. Acesta fusese reținut de oamenii legii, dupa ce a tras cu pistolul asupra a doi vecini care au parcat cateva minute pe locul sau de parcare. Așadar, Cristian Dobre, fiul fostului parlamentar Traian…

- Cunoscutul cantareț de manele, Tzanca Uraganu a intrat in atenția polițiștilor dupa ce ar fi primit bani falși in timpul unor dedicații. Ce spune artistul? Tzanca Uraganu este vizat de un dosar legat de bani falși. La scurt timp dupa ce ar fi fost implicat in acest scandal, artistul a oferit o reacție…

- Sambata la ora 12:34, Secția de Poliție Burdujeni a fost sesizata prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca pe strada Amurgului, in fața blocului, o persoana care este posibil sa se afle sub influența bauturilor alcoolice a tamponat un vehicul parcat. La fața locului s-a deplasat o patrula de ordine și…

- Un tramvai care se retragea la depou a deraiat intr-o intersecție din Timișoara, in noaptea de 1 spre 2 ianuarie, dupa ce a fost izbit in plin de o mașina, relateaza portalul Opinia Timișoarei. Momentul impactului a fost filmat de camerele de supraveghere din intersecție. Șoferul s-a ales cu 4 dosare…

- Marius Budai și un alt europarlamentar au ajuns intr-o situație fara precedent. Cei doi au fost surprinși intr-o mașina furata. Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, impreuna cu un alt europarlamentar, Dan Constantin Șlingu, au fost prinși la intrarea in țara, dinspre Republica Moldova, intr-o mașina…

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, CFR Calatori a decis sa anuleze nu mai puțin de 21 de trenuri. CFR Calatori a decis sa anuleze duminica in total 21 de trenuri, șapte InterRegio și un InterCity care fac legatura intre București și Constanța, precum și mai multe trenuri Regio cu traseu intre…