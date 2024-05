Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Iași a anunțat in aceasta seara ca va lasa intrarea libera la meciul cu Petrolul Ploiești din ultima etapa a play-outului Superligii. Partida se va desfașura duminica, de la ora 21:30. Moldovenii au cerut sprijinul suporterilor la duelul cu prahovenii inca de la finalul duelului cu Hermannstadt,…

- FCU Craiova a plecat fara puncte caștigate de pe terenul lui UTA Arad, fiind invinsa cu scorul de 3-1. Astfel, emotiile unei posibile retrogradari directe ale echipei patronate de familia Mititelu au crescut, iar sansele la salvare par sa fie din ce in ce mai mici. Inainte de ultima etapa a play-out-ului,…

- Eugen Trica, antrenorul celor de la FCU Craiova, a oferit o veste buna cu privire la starea de sanatate a lui Adrian Mititelu Jr., fiul patronului oltenilor. FCU Craiova - „U” Cluj, meci contand pentru etapa a 7-a din play-out, va avea loc sambata, pe 27 aprilie, de la ora 17:30. Partida va fi transmisa…

- Antrenorul lui FCU Craiova, Eugen Trica, a fost extrem de critic cu jucatorii sai, la finalul meciului cu FC Voluntari (0-0), dar n-a uitat sa se apere pe el, punand vina rezultatului exclusiv in carca elevilor. FCU Craiova n-a reușit decat o remiza alba la Voluntari, 0-0, deși a avut superioritate…

- Ioan Ovidiu Sabau și-a felicitat jucatorii de la U Cluj pentru calificarea in semifinalele Cupei Romaniei Betano, dupa 1-0 cu Hermannstadt. Corvinul Hunedoara - FC Voluntari și U Cluj - CSU Craiova/ Oțelul sunt semifinalele Cupei Finala se joaca pe 15 mai, la Sibiu La finalul partidei, Ioan Ovidiu Sabau…

- Jucatorii de la FCU Craiova au avut și un mesaj pe care l-au adus pe teren: „Alexei Navalnii, respect etern”. Pe tabela de marcaj a aparut chipul opozantului lui Vladimir Putin, iar jucatorii și arbitrii s-au strans la centrul terenului, scrie gsp .A urmat un minut de liniște absoluta, in memoria lui…

- Echipa CFR Cluj s-a impus sambata seara, in deplasare, scor 3-1, in fata formatiei FCU Craiova, intr-un meci al etapei a 26-a din Superliga, potrivit news.ro. Partida de la Craiova a inceput cu un moment de reculegere in memoria lui Aleksei Navalnii, pentru ca oaspetii sa deschida scorul in minutul…