- Fostul arbitru FIFA Marius Avram susține ca „centralul” Horațiu Feșnic a greșit cand a decis sa-l elimine pe fundașul lui Voluntari, Ricardinho. Cea mai controversata faza a meciului FC Voluntari - FCU Craiova (0-0) s-a petrecut in minutul 24. Juan Bauza i-a furat mingea lui Ricardinho in apropierea…

- Meci lipsit de spectacol in deschiderea rundei cu numarul 6 a Superligii, intre FC Voluntari și FC U Craiova 1948, marți in etapa intermediara. S-a incheiat 0-0, dupa ce gazdele au jucat in zece din minutul 29. Remiza nu favorizeaza niciuna din echipe, amenințate cu retrogradarea.

- Marius Șumudica (53 de ani) ar fi fost ofertat de Al Tai, echipa din Arabia Saudita care tocmai a demis alt antrenor roman, pe Laurențiu Reghecampf (48). Liber de contract dupa desparțirea de Gaziantep (10 victorii, 7 egaluri, 11 infrangeri), Marius Șumudica nu duce lipsa de oferte. Cautat din Romania…

- Antrenorul lui Hermannstadt s-a aratat dezamagit dupa eșecul echipei sale in fața lui FC Voluntari (0-1). Hermannstadt a pierdut la Voluntari, 0-1, dintr-un penalty comis de Mihai Butean (70), deși a avut ocaziile mai clare. Pentru antrenorul Marius Maldarașanu, o mare dezamagire. „Jocul nostru a fost…

- Valentin David, antrenor interimar la FCU Craiova, a analizat infrangerea oltenilor cu UTA Arad, 2-3. Antrenori de portari la FCU Craiova, Valentin David a vorbit despre ce le-a lipsit oltenilor azi și a dezvaluit ca patronul Adrian Mititelu a venit in vestiar și a avut o discuție cu jucatorii. Adrian…

- Poli Iași a jucat in repriza a doua a meciului cu FCU Craiova fara antrenorul Leo Grozavu (56 de ani) pe banca. Pauza meciului de la Craiova a fost una extrem de tensionata. A avut loc un scandal in drumul spre vestiare, iar protagonist a fost Leo Grozavu, antrenorul ieșenilor. ...

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Ivailo Petev, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea partidei cu FC Botosani, ca si el isi doreste ca formatia din Banie sa conduca in meci cu 5-0 pentru a nu mai putea fi egalata, asa cum s-a intamplat etapa precedenta cu „U”…