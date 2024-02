FCSB – Farul a fost picatura care a umplut paharul. Am avut parte de o etapa jalnica in ceea ce privește arbitrajul. Dupa ce frații Kovacs au distrus, rand pe rand, meciurile Sepsi – CSU Craiova și Voluntari – Hermannstadt, Horațiu Feșnic, impreuna cu echipa din camera VAR, au reușit sa faca circ pe Arena […] The post Hagi relanseaza Liga 1, arbitrii vor sa-i puna cruce first appeared on Ziarul National .