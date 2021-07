Trofeul Sinaia 2021/ Trafic restrictionat pe Bd. Carol I

Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia in Sinaia va fi restrictionata! Situatia este cauzata de desfasurarea Trofeului Sinaia, ajuns la ediția a XII, etapa a -V-a din Campionatul Național de Viteza in Coasta. Evenimentul este programat sa se desfasoare in perioada 23-25 Iulie 2021. Circulatia in Sinaia va fi restrictionata pe:…

- Dupa un an de pauza, din cauza pandemiei, Trofeul Sinaia este programat sa se desfasoare din nou pe strazile din statiunea de pe Valea Prahovei. Competitia, organizata de Primaria Sinaia, prin CS Carpati, sub egida Federatiei Romane de Automobilism Sportiv, conteaza pentru Campionatul National de Viteza…

- Sute de turiști sunt așteptați in acest weekend la Ranca pentru a participa la Campionatul Național de Drift. In județul Gorj, pe Transalpina, are loc etapa a doua a competiției. De precizat ca turiștii pot participa in calitate de spectator, doar daca prezinta un test COVID negativ, dovada vaccinarii…

- Circulatia rutiera pe DN 67C Novaci – Ranca (Transalpina) va fi oprita, duminica, intre orele 8,00-18,00, cu o pauza intre 12,30 si 13,30, pe tronsonul kilometric 17 – 22. In aceasta zona se desfasoara Campionatul National de Viteza in Coasta, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Andrei Mitrasca, pilot de raliu: Nu mi s-a intamplat niciodata. Am concurat ani de zile fara sa fac un accident. Acestea sunt masini care merg foarte tare si se piloteaza un pic mai greu, nu anunta cand sunt la limita. Acolo a fost un cumul de factori, va trebui sa studiem mai bine telemetria si tot…

- In timpul celei de-a doua etape a Campionatului National de Viteza in Coasta a avut loc un accident dramatic. Pilotul Andrei Mitrasca a iesit de pe carosabil in timpul cursei, avand viteza de 130 km/h.

- Trafic rutier este inchis sambata si duminica intre Rasnov si Poiana Brasov, pentru desfasurarea Campionatului National de viteza in coasta-Trofeul Rașnov. ”Traficul rutier va fi inchis astazi, in intervalul orar 8.45 – 20.30, si duminica, 8:45 – 18.30, pe DN 1E pe tronsonul kilometric 17 – 20 (orasul…

