- Trofeul Rasnov a deschis, in acest weekend, Campionatul Național de Viteza in Coasta de anul acesta. Competiția automobilistica se desfasoara pe tradiționalul traseu de pe Valea Cetații. Pana diseara, la ora 18.30, sunt mai multe restricții de circulație intre Rasnov si Poiana Brasov. Ordinea de start…

- Retromobil Club Romania organizeaza Retroparada Primaverii in Piata Sfatului. Brașovul este din nou gazda unui eveniment marca Retromobil Club Romania. Pasionații de autoturisme clasice au ocazia sa vada samba, in Piata Sfatului o serie importanta de mașini atestate istoric in cadrul evenimentului Retroparada…

- Peste 40 de familii cu nou-nascuți din orașul Covasna au depus anul trecut cereri pentru a beneficia de tichete sociale in valoare de 1.000 de lei, in vederea achiziționarii unor produse necesare ingrijirii bebelușilor. Programul de sprijinire a proaspeților parinți a fost lansat de Primaria stațiunii…

- Din cauza condițiilor nefavorabile (temperaturi de 20 de grade in masivul Postavarul), partiile nu mai prezinta condiții optime pentru schi și snowboard, astfel ca ieri a fost ultima zi din acest sezon, anunța Primaria Brașov. Avand in vedere ca finalul de sezon era estimat pentru 7 aprilie, Primaria…

- Conform traditiei, de Buna Vestire, Junii Brasovului ies cu surla pe Coasta Prundului. Luni, 25 martie, de Buna Vestire , Junii Brasovului ies cu surla sa vesteasca venirea primaverii. „Iesirea cu surla” este prima manifestare din obiceiul Junilor Brasoveni, ce reinvie o data cu sosirea primaverii,…

- Poliția a demarat acțiunea Blocada: Peste 9.000 de mașini au fost verificate, aproape 550 de filtre au fost organizate și au fost legitimate 14.800 de persoane. Acțiunea Blocada pe drumurile din Romania, a dus la retinerea a peste 450 de permise de conducer e si sute de certificate de inmatriculare,…

- ISN Entertainment SRL ne-a amenințat ca ne da in judecata pe motiva ca am prezentat „neadevaruri” in ceea ce privește modul cum a fost construita și cum funcționeaza ilegal Nuba Chalet din Poiana Brașov. Ne-au cerut sa ștergem imediat primul articol pe aceasta tema. Nuba Chalet (Poiana Brașov), un…

