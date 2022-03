Stiri pe aceeasi tema

- Este a sasea zi a razboiului pe care Rusia il poarta in Ucraina. A fost din nou o noapte cu bombardamente intense asupra principalelor orase ucrainene, Kiev si Harkov, iar la Ohtirca, 70 de militari ucraineni au fost ucisi dupa un atac al artileriei ruse asupra bazei lor. Alarmele anti-aeriene au sunat…

- Este a șasea zi de razboi, iar Ucraina rezista! Trimisul special Antena 3 in Ucraina, Cristi Popovici, se afla acum la Liov, o zona mai liniștita din Ucraina, dar ne transmite ultimele informații despre situația de pe front.

- Este a șasea zi a razboiului pe care Rusia il poarta in Ucraina. A fost din nou o noapte cu bombardamente intense asupra principalelor orașe ucrainene, Kiev și Harkov. Alarmele anti-aeriene au sunat și in patru regiuni din vestul țarii, una dintre ele aproape de granița cu Polonia. Intr-un nou mesaj,…

- Kievul a rezistat eroic inca o noapte in fața armatei ruse. Președintele Volodimir Zelenski este in continuare in capitala Ucrainei și da constant mesaje de incurajare soldaților sai, in condițiile in care Rusia a atacat Ucraina pe mai multe fronturi.

- Trimisul special Antena 3 in Ucraina, Cristi Popovici, alaturi de cameramanul Costi Pahontu, transmit informatii de ultima ora de la Kiev, acolo unde se dau lupte intre soldații ucraineni și rebelii pro-ruși.

- Trimisul special Antena 3 in Ucraina, Cristi Popovici, alaturi de cameramanul Costi Pahontu, transmit informatii de ultima ora de la Kiev, acolo unde mai multe cladiri au fost bombardate de rusi.

- Situația din Ucraina se agraveaza pe zi ce trece. In vreme ce Vladimir Putin și-a gasit un camarad vocal, in persoana lui Xi Jinping, iar americanii trimit parașutiști, vehicule de lupta și avioane in Polonia, ucrainenii, pe de alta parte, se pregatesc pe

- Rusia a inconjurat Ucraina din punct de vedere militar. Prezenta si pozitia sa de forta continua sa ridice ingrijorarea ca isi va invada vecinul si va aprinde un nou conflict in Europa, potrivit businessinsider.com