- Robert ”Woody” Johnson, proprietarul clubului de fotbal american New York Jets, se pregatește sa depuna o oferta angajanta pentru a cumpara clubul londonez de fotbal Chelsea. Deja știrea a facut inconjurul lumii fotbalului, dar cine este Robert ”Woody”? Robert ”Woody” Johnson este stranepot al lui Robert…

- Wolverhampton Grand Theatre a decis de a anula spectacolele din 28 februarie și 2 martie, ”avand in vedere circumstanțele”. Decizia de anulare este absolut corecta, avand in vedere circumstanțele, totuși acest lucru va avea un impact financiar semnificativ asupra teatrului care este inca in refacere…

- Ministerul de Externe informeaza romanii care se afla sau vor sa ajunga in Franța, ca meteorologii de acolo au emis un cod portocaliu de vant și valuri inalte pentru cinci departamente din nordul țarii, din cauza furtunii Eunice. Meteo France a emis un cod portocaliu de vant și valuri inalte pentru…

- „Am fost intrebat zilele trecute despre o carte care m-a marcat. Desi sunt foarte multe carți, mi-a venit imediat in minte cartea scrisa de Radu Marculescu, Patimiri și iluminari din captivitatea sovietica.Astazi, de Ziua Lecturii, voi incerca sa va spun de ce m-a impresionat enorm aceasta carte.Puterea…

- Președintele Turciei, Recep Erdogan, nu este prea iubit in randul poporului pe care-l conduce. Și asta din cauza masurilor nepopulare pe care le-a tot luat in ultima vreme. Așa ca, in momentul in care duminica a anunțat pe o rețea de socializare ca are Covid, o forma ușoara, fara complicații, dar e…

- Documentarul ”Ascensiunea lui Vladimir Putin” reprezinta biografia liderului rus, ascensiunea sa la putere, politica Rusiei dupa dizolvarea URSS-ului, dar și relația cu Statele Unite. Marcat de copilaria sa in Leningradul devastat de razboi, Vladimir Putin devine interesat de serviciul secret KGB inca…

- Rapperul veteran 50 Cent a anuntat ca va sustine in acest an doua concerte in Marea Britanie, relateaza miercuri contactmusic.com, informeaza Agerpres. Vedeta hip-hop 50 Cent, pe numele sau real Curtis James Jackson III, urmeaza sa cante pe SSE Arena - Wembley din Londra pe 10 iunie, cu o…

- Marea Britanie renunța, incepand cu 26 ianuarie, la certificatul de vaccinare introdus inainte de Craciun, singura restricție care va fi menținuta in continuare fiind purtarea maștii in interior. In același timp, este luata in calcul și eliminarea obligației de autoizolare, dupa infectarea cu coronavirus,…